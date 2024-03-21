Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Yarın 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ne,
23 Mart 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesi’ne,
23 Mart 2024 Cumartesi günü 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Ortaklı, Çalış, Kabaağaç ve Izgın mahallelerine,
23 Mart 2024 Cumartesi günü 06.00 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa, Divanlı, Kurtuluş, Divanlı ve Turan mahallelerine,
24 Mart 2024 Pazar günü 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder, Gayberli ve Şazibey mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.