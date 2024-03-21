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Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek! mask
Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!
Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ne,

23 Mart 2024 Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesi’ne,

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!

23 Mart 2024 Cumartesi günü 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Ortaklı, Çalış, Kabaağaç ve Izgın mahallelerine,

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!

23 Mart 2024 Cumartesi günü 06.00 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa, Divanlı, Kurtuluş, Divanlı ve Turan mahallelerine,

24 Mart 2024 Pazar günü 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder, Gayberli ve Şazibey mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Elbistan Onikişubat etkilenecek!
 

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21 Mar 2024 - 11:06 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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