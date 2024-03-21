- Gündem

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek! mask
Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!
Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

22 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-İshakça

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

22.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

22.03.2024 Cuma Saati: 15:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

23 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 03:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 03:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

24 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.03.2024 Pazar Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.03.2024 Pazar Saati: 03:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.03.2024 Pazar Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.03.2024 Pazar Saati: 03:30

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.03.2024 Pazar Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.03.2024 Pazar Saati: 16:00

Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!
 

# Elektrik kesintisi, tekirdağ elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, son dakika tekirdağ, Tekirdağ

21 Mar 2024 - 10:58 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL