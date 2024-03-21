Tekirdağ’da Malkara Çerkezköy Ergene etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

22 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-İshakça

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

22.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

22.03.2024 Cuma Saati: 15:00

23 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 03:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 03:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 14:00

24 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.03.2024 Pazar Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.03.2024 Pazar Saati: 03:30

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılpınar Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.03.2024 Pazar Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.03.2024 Pazar Saati: 03:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.03.2024 Pazar Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.03.2024 Pazar Saati: 16:00