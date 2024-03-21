Edirne’de yaşayanlar cumartesi günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
23 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Merkez-Şafak
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Osmanlı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Hasköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Arpaç-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Habiller-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Musulca-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Söğütlüdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Akardere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Büyük Gerdelli-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Keramettin-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Küküler-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Merkez-Cumhuriyet
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: SÜLOĞLU
Mahalle Adı
Merkez
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.03.2024 Cumartesi Saati: 10:15
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.03.2024 Cumartesi Saati: 11:15
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.