Edirne’de yaşayanlar cumartesi günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

23 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Merkez-Şafak

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Osmanlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Hasköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Arpaç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Habiller-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Musulca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Söğütlüdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Akardere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Büyük Gerdelli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Keramettin-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Küküler-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.03.2024 Cumartesi Saati: 10:15

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.03.2024 Cumartesi Saati: 11:15