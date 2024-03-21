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Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek mask
Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek
Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Derbent, Doruk, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Soylu, Hisarkaya, Ağıllı, Kocahüyük, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay bölgelerine,

Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı bölgelerine,

Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Uzunargıt bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır bölgelerine,

Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Tuzla, Salkımlı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Susuz, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,

Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Soğanlı, Büyükkadı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Mermer, Dervişhasan, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Sancar, Tanışık, Sivritepe, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Aziziye, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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21 Mar 2024 - 10:48 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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