Diyarbakır yarın dikkat! Saatler sürecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Derbent, Doruk, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Soylu, Hisarkaya, Ağıllı, Kocahüyük, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Tuzla, Salkımlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Susuz, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Soğanlı, Büyükkadı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Mermer, Dervişhasan, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Sancar, Tanışık, Sivritepe, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Aziziye, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.