Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

23 MART ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Türmüz Köyü, Afet konutları, TPAO K-15 konteyner ve Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu Lisesi ile Özel trafolu abonelere,

Saat 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Kahta İlçesine bağlı Erikdere Köyü ile Özel trafolu abonelere,

Saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Malpınar, Uğurca, Koristan, Üçdirek, Ahuri Köyleri ve Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.

24 MART ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Malpınar, Uğurca, Koristan, Üçdirek, Ahuri Köyleri ve Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.

25 MART ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Damlıca, Akdere, Işıklı, Belikan, Reşatlı Köyleri ve Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.

26 MART ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Damlıca, Akdere, Işıklı, Belikan, Reşatlı Köyleri ve Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.