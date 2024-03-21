Dikkat! Kayseri’de 5 Niğde 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık, Güneşli, Gömeç mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya, Karakuyu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı, Güzelöz mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Çanakpınar Mahallesi’ne,
Yarın 12.45 ila 13.30 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’ne,
Yarın 13.45 ila 16.45 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi bölgelerine,
Yarın 08.30 ila 10.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yukarı Kayabaşı bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi, Aşağı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hacıabdullah Beldesi, Yeni Mahallesi, Hasaköy Köyü, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi, Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yıldıztepe Beldesi, Bahçelievler Mahallesi, Yıldıztepe Beldesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ballık Mahallesi, Başmakçı Köyü, Küme1 Mevkii, Bayağıl Köyü; Küme 1, Küme 2, Küme3 Mevkiilerine, Porsuk Köyü, Küme1 Mevkii, Tekneçukur Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.