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Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü

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Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü. Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü mask
Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü
Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü
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Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü. Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü

Başkent’te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü
 
Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü
 
Mart Kapıdan baktı! Başkent beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 10:29 Ankara- Gündem

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