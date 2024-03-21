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MİT’ten nokta operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade’yi Irak/Kandil’de etkisiz hale getirdi.

MİT’ten nokta operasyon mask
MİT’ten nokta operasyon
MİT’ten nokta operasyon
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PKK/KCK terör örgütü mensuplarını adım adım takip eden MİT, örgütün Doğu Kürdistan Gençlik Koordinasyonu (KCR) Üyesi Barzan Hesenzade’nin Irak/Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı. Adım adım takip edilen terörist Hesenzade, nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT’ten nokta operasyon

Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlıydı

Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade’nin, PKK/KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Cemil Bayık ile PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Abbas kod Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile bağlantılı hareket ediyordu. Bu kapsamda PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde bölge gençliğine yönelik örgüt propagandası yaparak örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.

MİT’ten nokta operasyon

Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade kimdir?

Barzan Hesenzade, 1994 yılında İran’ın Mahabad şehrinde doğdu. İran’da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016 yılında İran/Mahabat’dan örgütün kırsal kadrolarına katılım sağlayarak silahlı eğitim aldı.

MİT’ten nokta operasyon

Bu kapsamda örgütün Ş. Hemin Bekes ve Ş. Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gördü. Örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulundu.

MİT’ten nokta operasyon
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 10:27 - Gündem

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