21 Mar 2024 - 10:19- Eğitim G:

Son Dakika! Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Son Dakika! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM, 3 Mart 2024 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 10:19 - Eğitim

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