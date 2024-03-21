Şaşılık tedavi edilebilir mi?

Halk arasında “şaşılık” adıyla bilinen göz hareket bozukluklarında birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. “Botoks” da bu yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Çok fazla bilinmese de şaşılık tedavisinde etkili bir yöntem olarak gösteriliyor. “Botoks” yöntemi özellikle çocuklarda göz titremesi (Nistagmus) hastalığının tedavisinde de kullanılıyor. Prof. Dr. Başar, Türkiye’de 2000’li yılların başından beri bu yöntemin bazı şaşılık tiplerinde başarıyla sonuçlar verdiğini ifade etti.

“ÇOK KISA SÜRELİ BİR İŞLEMDİR”

Operasyon süreci hakkında konuşan Başar, “Botulinum Toxin(botoks), enjekte edildiği kasta çocuğun göz kaymasını bir süreç içinde engeller. Aynı şekilde yetişkinlerde, bazı şaşılık modellerinde, diyabete bağlı şaşılıklarda, göz kası felçlerinde genel anestezi altında botoks operasyonu başarıyla gerçekleştirilebilir. Botoks uygulamalarında göz kaslarının anatomisi değiştirilmez. Enjeksiyon yapılacak göz kası bulunur ve kas içine girerek direk metotla ilaç enjekte edilir. Çok kısa süreli bir işlemdir. İşlem sonrası ise hasta aynı gün taburcu edilir” dedi.

“İLK ETKİLERİ AMELİYATTAN 2 GÜN SONRA GÖRÜLEBİLİR”

Tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Başar, “Botulinum Toxin, enjekte edildiği kasta geçici kısmi veya tam bir paralizi (zayıflık) yapar, başta şaşılık ters yöne döner ama paralizi geçerken gözler doğru pozisyonu yakaladığında birbirine paralel hale gelir. İşlemden sonra göz kapatılır ve hemen hemen ilk etkileri ameliyattan 2 gün sonra görülebilir. Hamilelik ve emzirme sürecinde bu işlem uygulanmamaktadır. Hastalar işlemden bir hafta sonra klinikte görülür. Bazı durumlarda ilerleyen süreçte ikinci bir enjeksiyona veya operasyona gerek duyulabilir. Ancak birçok olguda tek dozla başarıya ulaşılmıştır” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı