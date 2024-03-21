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Meteorolojiden Malatya’ya uyarı “Kuvvetli olacak”

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışların bölge genelinde kuvvetli olacağı; hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteorolojiden Malatya’ya uyarı “Kuvvetli olacak” mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışların bölge genelinde kuvvetli olacağı; hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için yağış uyarısında bulunarak “Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ibarelerine yer verdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Çok bulutlu, yağmurlu 12 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, yağmurlu 9 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı 6 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı 7 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, yağmurlu 10 derece,

Darende: Çok bulutlu, yağmurlu 9 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yüksekler kar yağışlı 9 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yüksekler kar yağışlı 10 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yüksekler kar yağışlı 7 derece,

Kale: Çok bulutlu, yağmurlu 10 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yüksekler kar yağışlı 8 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, yüksekler kar yağışlı 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, yağmurlu 11 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, yağmurlu 10 derece.”

 
 

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21 Mar 2024 - 09:59 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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