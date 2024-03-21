Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bıyıkboğazı, Karaçayır mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı, Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız mahallerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Karahan, Yarımcahan, Ağılyazı, Orduzu, Karaköy, Kadıçayırı, Göller, Kuluşağı, Şişman, Bahçelievler, Karatepe, Toygar, Kapıkaya, Bulgurlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Karakavak, Tecde mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Çamurlu, Üzümlü, Yıldıztepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.