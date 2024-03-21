21 Mar 2024 - 09:49- Gündem G:

Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek mask
Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek
Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne,

Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bıyıkboğazı, Karaçayır mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı, Karaterzi, Dedeyazı, Yuvalı mahallelerine,

Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız mahallerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Karahan, Yarımcahan, Ağılyazı, Orduzu, Karaköy, Kadıçayırı, Göller, Kuluşağı, Şişman, Bahçelievler, Karatepe, Toygar, Kapıkaya, Bulgurlu mahallelerine,

Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,

Malatya bugün ve yarın dikkat! 8 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Karakavak, Tecde mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Çamurlu, Üzümlü, Yıldıztepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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21 Mar 2024 - 09:49 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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