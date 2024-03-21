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Malatya’dan Ankara’ya giden minibüste yakalandılar

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Malatya’dan Ankara’ya giden minibüste yakalandılar mask
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı ve tutuklandı.

Malatya’dan Ankara’ya giden minibüste yakalandılar

Kırşehir'de insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P., C.B. ve E.D. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Ç.P. ve E.D tutuklandı, C.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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21 Mar 2024 - 00:36 - Gündem

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