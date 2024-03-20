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Mide asidi orucu bozar mı?

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Ramazan ayında tutulan oruçlar esnasında bazen kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bunlardan biri de mideden ağıza gelen asidin orucu bozup bozmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor. İşte bu sorunun cevabı…

Mide asidi orucu bozar mı? mask
Mide asidi orucu bozar mı?
Mide asidi orucu bozar mı?
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Ramazan ayında tutulan oruçlar esnasında bazen kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bunlardan biri de mideden ağıza gelen asidin orucu bozup bozmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor. İşte bu sorunun cevabı…

Mide asidi orucu bozar mı?

Mide asidi, genellikle yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan bir sindirim sıvısıdır ve vücudun normal bir fonksiyonudur. Mide asidi, genellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkar ve yemek sindirim sürecinin bir parçası olarak midede bulunur.

Mide asidi orucu bozar mı?

Dolayısıyla, mide asidinin normal olarak üretilmesi veya sindirime katkıda bulunması orucu bozmaz. Ancak bazı hastalıklar veya durumlar sonucunda mide asidi normalden fazla üretilebilir veya mide asidi ile ilgili problemler olabilir. Bu gibi durumlarda, bir sağlık uzmanına danışmak ve oruç tutmanın uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

Mide asidi orucu bozar mı?

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU NE DİYOR?

Din İşleri Yüksek Kurulunun ifadeleri şöyle:

“Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.’ (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/205).”
Mide asidi orucu bozar mı?

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20 Mar 2024 - 23:45 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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