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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 20 Mart 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu? mask
Bugün Malatya’da neler oldu?
Bugün Malatya’da neler oldu?
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya Valiliğinden açıklama geldi İstismar olayının şüphelisi tutuklandı

Malatya’da bir konteyner kentte meydana gelen ve BUSABAH Medya’nın gündeme getirdiği konteyner kentteki çocuk istismarı iddialarına yönelik valilik tarafından açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahsın yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19626288/malatya-valiliginden-aciklama-geldi-istismar-olayinin-suphelisi-tutuklandi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Meteorolojiden Malatya’ya uyarı geldi “Tedbirli olunmalı”

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya’da kuvvetli yağışın beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada yağışların kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak bin 200 metre rakımlı yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar şeklinde olacağı belirtildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19627881/meteorolojiden-malatyaya-uyari-geldi-tedbirli-olunmali

Bugün Malatya’da neler oldu?


Doğru güçlendirme şartı ile! Orta hasarlılar 7.7’yi hasarsız atlatabilir

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Türk ve İnşaat Mühendisi öğrencileri Malatya’da güçlendirme yapılan binalarda inceleme yaptı. Prof. Dr. Kazım Türk, yapılacak olan tüm incelemelerden sonra güçlendirme için onay alınan binalara ilişkin, “Binanın güçlendirilmesi, projesi, uygulaması doğru yapılırsa o yapı depreme dayanıklık açısından eskisinden çok daha iyi bir duruma geliyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19631091/dogru-guclendirme-sarti-ile-orta-hasarlilar-77yi-hasarsiz-atlatabilir

Bugün Malatya’da neler oldu?


Muhtar Dönmez isyan etti: Vatandaşlarımız çok mağdur

Seyran Mahallesi’nde bulunan sorunları dile getiren Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, mahallede internet, elektrik, hurdacılar sorunu bulunduğuna dikkat çekti. Bu sorunların bir an önce çözülmesini talep eden Dönmez, “Vatandaşlarımız bu problemden çok mağdurlar” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19625120/muhtar-donmez-isyan-etti-vatandaslarimiz-cok-magdur

Bugün Malatya’da neler oldu?


Çöşnük Kavşağı’nda kaza can aldı

Malatya’da ölüm kavşağı olarak anılan Çöşnük Kavşağı yine bir kazaya sahne oldu: 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19630968/cosnuk-kavsaginda-kaza-can-aldi

Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Dün de Fahri Kayahan Kavşağı’nda 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olmuş, 5 kişi yaralanmıştı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19630892/malatyada-yine-zincirleme-kaza-alt-gecit-trafige-kapandi

Bugün Malatya’da neler oldu?

Ağbaba o iddialara yanıt verdi “Haddini aşan laflar ediyorlar”

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı Seçim Özel’ programının bu hafta ki ilk konukları CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu oldu.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19630761/agbaba-o-iddialara-yanit-verdi-haddini-asan-laflar-ediyorlar

Bugün Malatya’da neler oldu?

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20 Mar 2024 - 23:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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