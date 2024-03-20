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Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak

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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bulunan derede 440 metre beton duvar, 2 adet menfez ve 440 metre korkuluk yapılması için sözleşme imzalandı. Proje tamamlandığında ilçede bulunan Karslılar Mahallesi taşkınlara karşı emniyetli hale gelmiş olacak.

Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak mask
Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak
Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bulunan derede 440 metre beton duvar, 2 adet menfez ve 440 metre korkuluk yapılması için sözleşme imzalandı. Proje tamamlandığında ilçede bulunan Karslılar Mahallesi taşkınlara karşı emniyetli hale gelmiş olacak.

Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak

Malatya Hekimhan Karslılar Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak

Malatya Hekimhan Karslılar Mahallesi Taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı.

Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak

Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Karslılar Mahallesi’nden geçmekte olan derede toplam 440 metre beton duvar, 2 adet menfez ve 440 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece ilçenin bir mahallesi taşkın zararlarına karşı emniyetli hale gelmiş olacak.

Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak
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20 Mar 2024 - 22:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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