Hekimhan’da o dere taşkın emniyetine alınacak

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bulunan derede 440 metre beton duvar, 2 adet menfez ve 440 metre korkuluk yapılması için sözleşme imzalandı. Proje tamamlandığında ilçede bulunan Karslılar Mahallesi taşkınlara karşı emniyetli hale gelmiş olacak.
Malatya Hekimhan Karslılar Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Malatya Hekimhan Karslılar Mahallesi Taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı.
Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Karslılar Mahallesi’nden geçmekte olan derede toplam 440 metre beton duvar, 2 adet menfez ve 440 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece ilçenin bir mahallesi taşkın zararlarına karşı emniyetli hale gelmiş olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.