Kamyonetin TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetin TIR' arkadan çarpması sonucu kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazanın Yılanhöyük mevkiinde gerçekleştiği öğrenildi. H.T. yönetimindeki 16 ANJ 557 plakalı kamyonet, Y.Ç. idaresindeki 05 ADN 497 plakalı TIR'a bilinmeyen bir nedenden dolayı arka kısmından çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sürücünün araç içerisinde sıkıştığı belirtildi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Ağır yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı