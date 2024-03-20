- Gündem

Kamyonetin TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonetin TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetin TIR' arkadan çarpması sonucu kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazanın Yılanhöyük mevkiinde gerçekleştiği öğrenildi. H.T. yönetimindeki 16 ANJ 557 plakalı kamyonet, Y.Ç. idaresindeki 05 ADN 497 plakalı TIR'a bilinmeyen bir nedenden dolayı arka kısmından çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kamyonetin TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı

Sürücünün araç içerisinde sıkıştığı belirtildi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Ağır yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas, Gürün, trafik kazası, kamyonet, kaza, yaralı, Yılanhöyük

20 Mar 2024 - 22:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL