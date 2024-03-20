Badem tekrar Malatya sokaklarında

Malatya’nın maskotu haline gelen ve çoğu kişi tarafından polis ya da protokol köpeği olarak bilinen Badem, sağlığına kavuşarak tekrar Malatya sokaklarında dolaşmaya başladı.

Bundan yaklaşık bir ay önce kanser olduğu tespit edilen Badem bir veteriner kliniği tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuldu.

Hemen hemen şehrin birçok noktasında görmeye alışık olduğumuz Badem 3,5 haftalık bir tedavi sürecinin ardından tekrar sağlığına ve çok sevdiği Malatya sokaklarına kavuştu.

Yaklaşık bir ay önce genellikle sokak hayvanlarında görülen bir kanser türüne yakalanan Badem, kemoterapi tedavisi görerek kısa sürede sağlığına kavuştu.

Badem’i tekrar Malatya sokaklarında gören vatandaşlar ise hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: BUSABAH gazetesi