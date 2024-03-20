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Badem tekrar Malatya sokaklarında

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Malatya’nın maskotu haline gelen ve çoğu kişi tarafından polis ya da protokol köpeği olarak bilinen Badem, sağlığına kavuşarak tekrar Malatya sokaklarında dolaşmaya başladı.

Badem tekrar Malatya sokaklarında mask
Badem tekrar Malatya sokaklarında
Badem tekrar Malatya sokaklarında
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Malatya’nın maskotu haline gelen ve çoğu kişi tarafından polis ya da protokol köpeği olarak bilinen Badem, sağlığına kavuşarak tekrar Malatya sokaklarında dolaşmaya başladı.

Badem tekrar Malatya sokaklarında

Bundan yaklaşık bir ay önce kanser olduğu tespit edilen Badem bir veteriner kliniği tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuldu.

Badem tekrar Malatya sokaklarında

Hemen hemen şehrin birçok noktasında görmeye alışık olduğumuz Badem 3,5 haftalık bir tedavi sürecinin ardından tekrar sağlığına ve çok sevdiği Malatya sokaklarına kavuştu.

Badem tekrar Malatya sokaklarında

Yaklaşık bir ay önce genellikle sokak hayvanlarında görülen bir kanser türüne yakalanan Badem, kemoterapi tedavisi görerek kısa sürede sağlığına kavuştu.

Badem tekrar Malatya sokaklarında

Badem’i tekrar Malatya sokaklarında gören vatandaşlar ise hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını ifade ettiler.

Badem tekrar Malatya sokaklarında

Kaynak: BUSABAH gazetesi
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20 Mar 2024 - 22:36 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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