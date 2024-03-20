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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı Terkan Caddesi'nde seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 34 GNM 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Bu tür trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde araç kullanmaları büyük önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Sur, Otomobil, kaza, trafik kazası, yaralı, Terkan Caddesi

20 Mar 2024 - 22:33 - Asayiş

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