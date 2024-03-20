Araç üzerine kaya düştü: Sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Hakkari-Yüksekova kara yolunda, hareket halindeki bir aracın üzerine kaya düştü. Yaşanan olayda araç sürücüsü ve yanındaki yolcu yara almadan kurtuldu.

Yüksekova'dan Van yönüne seyir halinde olan Recep Timur'un kullandığı 08 AAG 365 plakalı hafif ticari aracın üzerine, Yeni Köprü yakınlarında dağdan kopan kayalar düştü. Yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşak olması, kaya parçalarının yol üzerine düşmesine sebep oldu. Araç motor bölümünde hasar oluşurken, şans eseri sürücü ve yanındaki yolcu yara almadan kurtulmayı başardılar.

Yaşanan bu olay, doğal afetlerin ve çevresel etmenlerin trafiği etkileyebileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle yağışlı havalarda ve dağlık bölgelerde yola çıkmadan önce yol güvenliğini kontrol etmeleri önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı