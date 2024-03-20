Tek başına yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Turgut Sokak'ta tek başına yaşayan Metin A. (69), evinde ölü olarak bulundu.

Yakınları tarafından yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunan Metin A.'nın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın öldüğünü teyit etti.

Metin A.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni netlik kazanacak.

Öğrenilen bilgilere göre, Metin A.'nın KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve kanser hastası olduğu belirtildi.

Yaşlı bireylerin sağlık durumlarına düzenli olarak dikkat edilmesi ve gerektiğinde yardım almaları önemlidir. Bu tür trajik vakaların yaşanmaması için yaşlı bireylerin bakımı ve takibi önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı