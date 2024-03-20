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Tarım ürünleri işletmesine ait ağaçlar çalındı: 3 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacının kesilerek çalındığı iddiasıyla ilgili olarak 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tarım ürünleri işletmesine ait ağaçlar çalındı: 3 kişi gözaltına alındı mask
Tarım ürünleri işletmesine ait ağaçlar çalındı: 3 kişi gözaltına alındı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacının kesilerek çalındığı iddiasıyla ilgili olarak 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tarım ürünleri işletmesine ait ağaçlar çalındı: 3 kişi gözaltına alındı

Olay, Aksa Tarım İşletmelerine ait dere kenarındaki alanda meydana geldi. İşletme yetkilileri, akasya ağaçlarının kesilip çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.G., M.Ç. ve C.T. isimli şüphelileri olayla bağlantılı olarak yakalayarak gözaltına aldı.

Tarım ürünleri işletmesine ait ağaçlar çalındı: 3 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheliler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Bu tür doğa tahribatı olayları, çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Yetkililerin bu tür suçlara karşı etkin bir mücadele yürütmeleri önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Mar 2024 - 22:20 - Gündem

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