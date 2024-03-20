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Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı mask
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Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu' suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.A, Samsun Adliyesine sevk edilerek, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Mar 2024 - 22:18 - Gündem

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