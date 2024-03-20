Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit düşen Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi (27), sevenleri tarafından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde düzenlenen törende, şehidin annesi Hatice, kardeşi Yusuf, babaannesi Hayriye, dedesi Çerkez Elçi ve diğer yakınları, tabutun başında duygusal anlar yaşadılar.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Şehidimizin yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp, bizim tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz lazım. Onlar fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. İnşallah böyle de yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü şekilde, en kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize uzaktan, yakından buraya gelen, bu cenazeye katılan şehit Yakınımızın acısını paylaşan herkesten de Allah razı olsun diyorum."
İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Hulusi Elçi'nin naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına; Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.