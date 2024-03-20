Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan ve Kıbrıs gazisi unvanına sahip olan Osman Çiçek (72), geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Evli ve dört çocuk babası olan Çiçek, bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu. Hastanede yaşamını yitiren Çiçek için köyünde duygusal bir cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından gerçekleştirilen törene; Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Yıldızeli Belediye Başkan Vekili Mahmut Beşler, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ve Çiçek'in yakınları katıldı.

Çiçek'in naaşı, sevdikleri ve köy halkının duaları eşliğinde köy mezarlığına defnedildi. Kendisi için son görev yapılarak toprağa verilen Osman Çiçek, gazilik unvanıyla anılmaya devam edecek.

Bu vesileyle, vatan için mücadele eden kahraman gazimiz Osman Çiçek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı