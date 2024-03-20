Silah kaçakçılığı operasyonu: 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, büyük çapta silah kaçakçılığına yönelik önemli bir darbe vuruldu.

Yapılan operasyonda 47 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirilirken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerini engellemeye yönelik operasyonlarını sürdürürken, Karaali Mahallesi'nde silah kaçakçılığına ilişkin istihbari çalışmalar yürüttü. Operasyon kapsamında, H.E., A.E. ve Ö.E. isimli üç şahsa ait dört ayrı adreste ve araçlarda aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 47 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca şarjörü, 1 adet kısa pompalı tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 225 adet çeşitli tabanca parçası, 3 adet tabanca üst kapağı, 3 adet tabanca namlusu ve mekanizması ile 23 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçen silah ve malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar H.E., A.E. ve Ö.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığı gibi ciddi suçların engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına önem arz etmektedir. Jandarma ekiplerinin kararlı çalışmalarıyla suçla mücadelede önemli adımlar atılmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı