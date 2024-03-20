FETÖ firarisi eski vali adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek adliyeye sevk edildi.

2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Pek, Sivas’ta adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı