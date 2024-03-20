Öfkeli koca, karısını tüfekle yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan şiddet olayı, Fevziçakmak Mahallesi'nde bir ailenin huzurunu kaçırdı.

İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden 1 çocuk annesi Bahar V. (20) ile eşi Cengiz Y. (25) arasında çıkan tartışma, korkunç bir sonuca yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, çift arasındaki anlaşmazlık büyüyerek evin dışına taştı. Tartışmanın tırmandığı sırada Bahar V., kararını verip polise şikayette bulunmak için taksiye binerek yola çıktı. Ancak eşini şikayet etmek için harekete geçen Bahar V.'yi, öfkeli koca Cengiz Y. takip etti.

Cengiz Y., eşini polise şikayet etmek üzereyken taksiyle seyir halinde olan Bahar V.'nin önünü aracıyla keserek durdurdu. Eşini polise gitmesine engel olmak isteyen Cengiz Y., sokak ortasında tüfekle ateş açarak Bahar V.'yi vurdu. Olay sonrasında yaralanan Bahar V., sağ ayağından aldığı kurşunla ağır yaralandı ve hemen Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cengiz Y. olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. Ancak polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu üzücü olay, aile içi şiddetin vahim sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Toplumda şiddetin her türlüsüne karşı duyarlılık artırılmalı ve mağdurlara gereken yardım ve destek sağlanmalıdır. Aile içi şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı