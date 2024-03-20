Doğru güçlendirme şartı ile! Orta hasarlılar 7.7’yi hasarsız atlatabilir

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Türk ve İnşaat Mühendisi öğrencileri Malatya’da güçlendirme yapılan binalarda inceleme yaptı. Prof. Dr. Kazım Türk, yapılacak olan tüm incelemelerden sonra güçlendirme için onay alınan binalara ilişkin,

“Binanın güçlendirilmesi, projesi, uygulaması doğru yapılırsa o yapı depreme dayanıklık açısından eskisinden çok daha iyi bir duruma geliyor. 7.6-7.7’de orta hasarla atlatmış bir bina güçlendirdikten sonra benzer depremleri tekrar yaşasa da az hasarlı veya hasarsız atlatır”

ifadelerinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Malatya’da can kayıpları yaşandı ve yıkımlar meydana geldi. Yıkımın beraberinde getirdiği birçok bina hasar aldı. Kimi vatandaşlar Malatya’yı terk ederken kimi vatandaşlar evlerini terk etmeden yaşam savaşı verdi. Yaşam savaşı vermeye devam eden Malatyalılar, onay aldıkları orta hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları yaptı.

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Türk ve İnşaat Mühendisi öğrencileri güçlendirilen binalara yapılan teknik çalışmalara dikkat çekti.

BİNAYI GÜÇLENDİRME KARARI NASIL ALINIYOR?

Prof. Dr. Kazım Türk, güçlendirme kararı verilen binaların geçtiği işlemlerden bahsederek,

“İşlemini yapacak binanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü o binanın orta hasarlı olduğuna karar vermesi gerekiyor. Orta hasarlı olursa o bina sahipleri bir firmadan binalarının güçlendirilmesi için proje yapılmasını talep ediliyor. Aşama olarak Karot alınıyor. Arama yapılarak çalışmaları başlatılıyor ve daha sonra bir güçlendirme projesi hazırlanıyor. Analiz, statik ve hesap analizleri yapılarak o proje belediye sunulur. Belediye mühendisleri bunu kontrol ediyor, sonra bu projeyi uygun görürlerse belediye güçlendirme ruhsatı veriyor. Güçlendirme ruhsatı verildiği an bina güçlendirilebiliyor. Binaların güçlendirilmesine bu şekilde karar veriliyor”

diye konuştu.

“GENETİĞİ 25 OLAN ANKRAJLAR VAR”

Depremde orta hasarlı evlerin güçlendirmesinde perde uç kolanların yapılışı için çiroza değinen Prof. Dr. Türk, önemli detaylar verdi. Prof. Dr. Türk, ankrajın binaları güçlendirme açısından önemli olduğunu belirterek,

“Perde demirlerinin 135 derecelik kısmı bu tarafa 135 derecelik kısmı öbür tarafa gelmelidir. Çünkü 135 derece çok daha iyi kavrayabilir olduğu için güçlü bunun bir tarafa gelmemesi lazım. Bu şekilde 3 bölgeden oluşan perde kolonları olması lazım. Burada ankraj asıl kuvvet transferini tam temelden üst katlara kadar götüren genetiği 25 olan ankrajlar var. Bina depremde orta hasarlı olarak atlattı. Şu güçlendirmeden sonra benzer bir deprem daha olsa bina o depremi az hasarlı atlatır. Neredeyse hasarsız atlatabilir iddiasında bulunabilirim”

ifadelerini kullandı.

“GÜÇLENDİRİLMİŞ VE DEPREMİ BAŞARIYLA ATLATILMIŞ BİRÇOK BİNALAR VAR”

Binalara yapılan güçlendirmenin doğru şekilde projelendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Türk,

“Eğer güçlendirme anlamsızdır dersek inşaat mühendisliği birimini inkâr etmiş oluruz. Güçlendirilmiş ve depremi başarıyla atlatılmış birçok binalar var. Ama yeter ki doğru projelendirilsin. Yani güçlendiren mühendisin oradaki perdelerin yerini seçmesi, icraat etmesi, özellikle yerler dış aksaya doğru pencere koyması önemlidir. Şimdiye kadar nasıl bir mantık var? Asansörün etrafına C yap. Çekirdek oluştur. Sapasağlam oldu. Bunu izledik yanlış. Bu deprem olunca doğruluğumuzu çoğu kişi şimdi anladı. Dolayısıyla perdeler doğru yerlere yerleştirilirse donatı detayları doğru yapılırsa bu epoksiyle ekilirken betonu dökülüp, bakımı yapılırsa kesinlikle ilk halinden birkaç kat daha depreme dayanıklı olur”

sözlerine yer verdi.

“BETONARME VARLIĞINI ADERANSA BORÇLUDUR”

Güçlendirme yapılırken kirişin boydan sabitlenmesini mantıklı bulan Türk,

“Burada boydan geçiş dediği kirişi tamamen delerek 70 metre üstte 70 metre altta olarak toplam 140 metre ve 60 metre de kirişin boyu 2 metre olarak donatı kesiliyor. Buradan epoksi tamamen deliniyor ondan sonra 20 metrelik demir çakılıyor. 70 metre burada 70 metre altta kalıyor ve 60 kiriş olarak buna boydan geçiş deniliyor. Bu yeni binalarda gerçekten zor. Donatı çok sık, bir kirişin dediği aderans (iki malzemenin temas ederek yapışması) anlamında biraz daha ihtiyaç var. Bence bu boydan geçiş daha etkili bir ankraj (sabitleme) şimdi teknoloji, malzeme, çok gelişmiş. Bu epoksiler o kadar güçlü ki. Yani 350 barı sağlıyor. Dehşet bir çekme değeri var. Betonarme varlığını aderansa borçludur. Aderans olmazsa betonerma olmaz. Çapı azaldıkça aderans artar”

ifadelerinde bulundu.

“AŞINMA OLAN YERLER ONARILIYOR”

Binalara güçlendirme yapılırken aşınma olan yerlerin onarıldığı çalışmayı Prof. Dr. Türk, şu şekilde anlattı:

“Önce üzerindeki sıvayı sıyırma işlemi var. Bu köşelerde karbonhidrali kesmesin diye ovalleştiriliyor. O keskinlik ortadan kaldırılıyor yoksa sararken keser onu. Önce tozu alınıyor sonra karbon fiber yapıştırıcı sürüyor. Zincirin zayıf halkasından dolayı bu kolonlara da hasar olmasın diye burada karbon fiberin faydası var. Enli çalıştığı için bir nevi sargı görevi gördüğü için hem dayanım hem süreklilik artırabilir. Bodrum perdesinde enjeksiyon uygulaması paker (güçlendirme çivisi) dediğimiz bu sika 31 dışına çekilen astar. Şu alttan itibaren doldurmaya başlanıyor.”

“BİR BİNA GÜÇLENDİRDİKTEN SONRA BENZER DEPREMLERİ HASARSIZ ATLATABİLİR”

Türk, teknik gezilerden sonra binalara güçlendirme yapmanın doğru bir karar olduğunu söyleyerek,

“Yapılan teknik gezide güçlendirmenin ne kadar önemli bir iş olduğunu ve birçok binaları güçlendirmenin çok doğru bir iş olduğunu gördük. Yeter ki güçlendirilmesi doğru, projesi doğru tasarlansın, uygulaması doğru yapılsın. Bina eskisinden depreme dayanıklık açısından çok daha iyi bir duruma geliyor. Yani ikinci depremi yaşasa bile az hasarla atlatabilecektir. 7.6-7.7’de orta hasarla atlatmış bir bina güçlendirdikten sonra benzer depremleri tekrar yaşasa da az hasarlı veya hasarsız atlatır. Orta hasarlı yıkılmayan binaların şu anda önemli bir kısmı güçlendiriliyor diyebilirim”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.