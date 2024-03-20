Çöşnük Kavşağı’nda kaza can aldı

Malatya’da ölüm kavşağı olarak anılan Çöşnük Kavşağı yine bir kazaya sahne oldu: 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 13.34 sıralarında meydana geldi. Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı Çöşnük Kavşağı üzerinde yaşanan kaza 1 can aldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine doğru giden M.A. idaresindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.P.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 81 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Hastanede yaşlı adamın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.