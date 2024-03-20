- Asayiş

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

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Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Dün de Fahri Kayahan Kavşağı’nda 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olmuş, 5 kişi yaralanmıştı.

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı mask
Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı
Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı
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Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Dün de Fahri Kayahan Kavşağı’nda 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olmuş, 5 kişi yaralanmıştı.

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi alt geçit içerisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştı. Kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Mar 2024 - 20:42 Malatya- Asayiş

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