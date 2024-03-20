Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Dün de Fahri Kayahan Kavşağı’nda 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olmuş, 5 kişi yaralanmıştı.

Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi alt geçit içerisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştı. Kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı