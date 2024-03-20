Malatya’da yine zincirleme kaza! Alt geçit trafiğe kapandı

Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Dün de Fahri Kayahan Kavşağı’nda 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olmuş, 5 kişi yaralanmıştı.
Malatya’da alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi alt geçit içerisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştı. Kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.