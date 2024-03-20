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Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı mask
Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak, Fatih Karagümrükile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Mar 2024 - 20:32 - Spor

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