Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak, Fatih Karagümrükile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.