Ağbaba o iddialara yanıt verdi “Haddini aşan laflar ediyorlar”

Bakış Açısı Seçim Özel programında konuşan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, ‘Veli Ağbaba AK Partiye destek oluyor’ şeklindeki ifadelere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ağbaba,

“Seçim dönemlerinde siyasetçiler bazen haddini aşan veya konuyu kendi lehine çevirmeye yönelik laflar ediyorlar. Herhalde oyları böleceğimi düşünüyorlar. ‘Biz olsaydık AK Parti'nin oyunu bölerdik. Ama Veli Ağbaba, AK Parti tabanından oy alamaz’ diyorlar. Oy alıyor muyum, almıyor muyum? Göreceksiniz”

dedi.

TOKİ’ye kıyasla yerinde dönüşüme önem verdiklerine vurgu yapan Veli Ağbaba, yerinde dönüşümün hem devlet için hem de vatandaş için avantaj olduğunun altını çizdi.

“ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNDE DÖNÜŞÜME BAŞLAYACAĞIZ”

Malatya’yı ayağa kaldırmak için 3 ayaklı bir projeleri olduğunu söyleyen Ağbaba,

“Bunun birinci ayağı deprem; fiziki bir ayağa kalkma söz konusu, bunu sağlayacağız. İkincisi sosyal belediyecilik, üçüncüsü ise kültür ve sosyal işler diye üç bölüme ayırdık. Bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Malatyalılar isyan halinde. Malatya'da toplam bin 700 konut kurası çekilmiş. Kahramanmaraş’ta 8 bin 303 konut. Adıyaman'da 5 bin 418 konut, Antep'te 4 bin 12 konut, Osmaniye'ye bile bin 596 konut var dolayısıyla Malatya'nın en önemli ihtiyacı bir an önce konut ve iş yerlerinin yapılması. Bunu nasıl yapacağız? Biliyorsunuz TOKİ Elemendik ve Çamurlu mahallelerinde inşaatlara başlamış durumda ancak herkesi TOKİ'ye göndermenin TOKİ'de yaşatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz ciddi bir şekilde yerinde dönüşümü başlatarak insanları istedikleri takdirde yerinde dönüşümle ev sahibi yapmayı arzuluyoruz. Yerinde dönüşümün devlet için de avantajı var, millet için de avantajı var. Bir konutun TOKİ'de ihalesi 3,5 milyon civarında. Ancak yerinde dönüşüm devlet için daha az maliyetli. Çünkü TOKİ'nin yapıldığı yerde de altyapı, doğal gaz, elektrik, su, yol yok. Sosyal donatı, okul, cami yok. Ancak örneğin burada Temelli Caddesi'nde bir yerinde dönüşüm yaparsan yol, elektrik, su, doğal gaz ve cami var. Dolayısıyla ‘burası daha uyguna mal olabilir’ diyoruz ve çok hızlı bir şekilde yerinde dönüşüme başlayacağız. Elimizde sihirli değnek yok ama belediyenin imkânları var. Belediyenin garantörlüğünde MESTON ve Esenlik’in garantörlüğünde, gerekse müteahhite gerekse belediyenin şirketi ile çok hızlı bir şekilde yapacağız. İnsanlara mağduriyet yaşatmadan, gerekirse onların üzerindeki fazla konut üreterek yükü alacak bir yöntem düşünüyoruz”

şeklinde konuştu.

“BİZ YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN ÇOK DAHA MANTIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Kiracılar için de projeleri olduğunu belirten Ağbaba,

“Bir diğer şey kiracılarla ilgili ve dar gelirlilerle ilgili çok büyük problem var. Kiracıların hiçbir hakkı yok. Bir hak sahibi de değiller başka bir hakları da yok. Şu anda kiracılar çok yoğun şekilde konteyner istiyor. Onlar için de bir projemiz var. Şu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olmuş olduğu arsaları, arazileri bu insanların lehine kullanacağız. Kendimiz için değil, yakınlarımız için değil, ‘kim için?’ kiracılar ve dar gelirliler için. Belediyenin arsalarını kat karşılığı vererek ciddi bir şekilde konut üretmeyi planlıyoruz. 5 yılda 10 bin konutu kiracılarımıza teslim edeceğiz. Bunun da projesi hazır. Yani belediye kat karşılığı verirken bir rant elde etmeyi düşünmeyecek tamamen halkını düşünen tamamen kentin rantını, arsasını kiracıya ayıran bir yöntemle şehri ayağa kaldıracağız. TOKİ'de ciddi problemler var; çok küçük. 2022’de devlet bir sosyal konut kampanyası başlattı. O sosyal konutlar yapıldı. Hak sahipleri de var. Sosyal konutlar hak sahiplerine verilmiyor. Depremzedelere veriliyor. Bu bir haksızlık. 3 artı 1 ev vereceğim diye depremzedeyi hak sahibi yaptın. Onlara şu anda 2+1 veriliyor. Bu büyük haksızlık, bunu dile getiriyoruz. Bir de maalesef bizim yaşamış olduğumuz TOKİ'lerin hali ortada. Yavuz Selim, Kernek, Konak buralarda hiçbir şey yok. Sadece konut yapılmış, bırakılmış gidilmiş. Bir tane ekmek büfesi bile yok, bir çocuk parkı, futbol sahası, halı saha yok. Dolayısıyla biz yerinde dönüşümün çok daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Bir de sosyal anlamda bütün sosyal katmanları TOKİ'de buluşturamazsınız. Eğer bu insanlar daha sosyal ortamlarda yaşamayı isteyen insanlar için konut yapamazsanız bu kentte o insanlar durmaz”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA BÜYÜK BİR SAHİPSİZLİK VE YALNIZLIK DUYGUSU YAŞIYOR”

Yüzde yüz seçimi kazanma gibi bir iddiası olmadığını kaydeden Ağbaba,

“Ben bir milyonda bir ihtimal bile seçimi kaybetmeyeceğimi söyleyemem. Bu sandıkta her şey olur. Kaybedebilirim de kazanabilirim de. Yani milletin iradesine ipotek koyamam. Ama sahada gördüğüm yoğun ilgi çok farklı bir sonuç olacağını gösteriyor. Vatandaş ‘Ben AK Partiliyim diyor ama bu parti seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi değil, ilk kez sana oy vereceğim’ diyor. Özellikle ülkücü, milliyetçi kesim ‘Biz ömrümüzde kendi partimiz dışında başka partiye oy vermedik, sana oy vereceğiz’ diyorlar. Yoğun bir ilgi var. Ben otobüsle geziyorum. Otobüsle çıktığım zaman korna çalanlar, el sallayanlar, otobüsün önüne kesenler yoğun ilgi var. Bana ‘kurtar bizi’ diyorlar. Sahipsiz Malatya'ya sahip çık diyorlar. Malatya büyük bir sahipsizlik ve yalnızlık duygusu yaşıyor. Müthiş bir sahipsizlik. Müthiş bir yalnızlık ve müthiş bir umutsuzluk var Malatya'da. Ben bir nebze olsun aday olduktan sonra insanların umudu olduğunu görüyorum. Bu önemli bir şey. Bir siyasetçi düşünün ki kendi partisi dışında tüm siyasi partilerin sempatisini kazanmış onların da oyunu alıyor. Bu benim yükümün de ağırlığını gösteriyor ve sorumluluğumun arttığını görüyorum. Yükümün çok arttığını görüyorum. Hem depremde yıkılan bir şehir, adeta çarşısı yok olmuş bir şehir ve büyük bir trajediyi yaşayan büyük bir psikolojik travma yaşayan bir şehirle karşı karşıyayız. Zenginde de fakirde de sahipsizlik duygusu hâkim. Bir yalnızlık duygusu hâkim. Bu anlamda benim depremde hiç sahayı terk etmeden hep onlarla birlikte olmam, kimseyi ayırmadan onların yanında yer almam; tabi o insanlara karşı bir duygusal bağ oluşturmuş durumdayım ve bu da benim yükümü artırdı. Ben sonuçta milletvekilliği makamını bırakıp gelen biriyim. Bunun nedeni de bütün anketlerde Malatya’nın beni çağırdığını görmemiz. Belediye başkanlığı hiç aklımda yoktu. Deprem sürecinde de yoktu. Bu felaket iyi mi yoksa kötü mü yönetildi millet biliyor. Deprem sürecinde vatandaşlarımızla duygusal bağ kurdum çünkü içimden gelen bir şeydi. Benim burada aday olmamın sebebi bir kişisel kariyer planımdan öte Malatyalıların talebidir. Anketlerde de talep ettiler. Benim 12 Şubat’a kadar aday olma gibi bir talebim yoktu. 4 Şubat’ta parti anket yaptırdı. Orada farkla çıktık, 12 Şubat’ta da yaptı orada da aynı şekilde çıkınca Genel Başkanımız Özgür Özel, ‘Malatya seni çağırıyor’ dedi. Malatyalılar çağırmamış olsaydı aday olmazdım”

söyleminde bulundu.

Türkiye'nin 81 ilinde Cumhuriyet Halk Partisinin bağımsız bir adayı desteklemediğini vurgulayan Ağbaba,

“Partinin aday çıkarmadığı hiçbir il yok. Dolayısıyla Malatya'da böyle bir şey mümkün olmadığını hem İbrahim Gezer bilir, hem diğer arkadaşlar bilir. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını herkes biliyor ve bu ifade edildi. Ancak tabii ki çeşitli insanlara adaylık teklifi götürüldü, konuşuldu”

dedi.

“HERHALDE OYLARI BÖLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORLAR”

‘Veli Ağbaba AK Partiye destek oluyor’ şeklindeki ifadelere ilişkin de bir değerlendirme yapan Ağbaba,

“Seçim dönemlerinde siyasetçiler bazen haddini aşan veya konuyu kendi lehine çevirmeye yönelik laflar ediyorlar. Ben 2011’den beri milletvekiliyim. Herhalde hem Malatya'nın hem Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden biriyim. Yani Malatya siyasetçisi denilince akla benim dışımda kimse gelmiyor. Sokakta beni tanımayan kimse yok. Herhalde oyları böleceğimi düşünüyorlar. Yani ben çıktım bir gerginlik var. AK Partililer, CHP'ye oy vermez. Ondan dolayı söylüyor o arkadaşlar ama benim hiç öyle bir gerginliğim yok. Yani diyorlar ki biz aday olduk. İşte biz muhafazakârdan oy alacağız tek siyasi biziz. Biz olsaydık AK Parti'nin oyunu bölerdik. Ama Veli Ağbaba, AK Parti tabanından oy alamaz. Oy alıyor muyum almıyor muyum? Göreceksiniz”

söyleminde bulundu.

“MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ EN YÜKSEK MAAŞI ALACAK”

Kimse ile bir tartışmaya girmediğini söyleyen Ağbaba,

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya'nın ne hale geldiğini Veli Ağbaba gösterdi. Bunu AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi herkes görüyor. Yani vicdanı olan herkes görüyor. Ben geldiğim zaman Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli en yüksek maaşı alacak. Sendikal hakları olabildiğince artacak. Bir büyükşehir belediyesinde çalıştıklarını fark edecekler. Ben kendimi anlatıyorum. Ben polemiğe girmiyorum. Ben kimse ile bir tartışmaya girmiyorum”

diye konuştu.

“DAR GELİRLİLER İÇİN KONUT YAPACAĞIM”

Gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerin kaynaklarını nasıl sağlayacaklarını belirten Ağbaba,

“Yerinde dönüşüme belediyenin gücü yeter. Ben tercihimi fakirden, fukaradan yana yapacağım. Her yerde söylüyorum hiçbir ayrımcılık yapmayacağım. Ama bir ayrımcılık yapacağım. Belediye’de işe adam alırken kendi yakınlarımı almayacağım, evinde hiç çalışan olmayan en yoksul ailenin çocuklarını alacağım. Malatya Büyükşehir Belediyesinin arsaları var, arazileri var. Ben buralara rezidans yaptırmayacağım. O güzelim yerlerde kiracılar için, dar gelirliler için konut yapacağım”

şeklinde konuştu.

“GELECEK GÜZEL GÜNLER KAPIMIZDA”

Son olarak Malatyalıların umutlarını kaybetmemesi gerektiğinin altını çizen Ağbaba,

“Malatyalılar umutlarını kaybetmesin. Malatyalılar Malatya'ya sahip çıkmaya devam etsinler. Malatya'da yaşamaya devam etsinler. Gelecek güzel günler kapımızda. Biraz sabretsinler. Biz çok hızlı bir şekilde şehrin hem inşasında hem psikolojisinin düzelmesinde hem de sosyal yardımlar konusunda büyük işler yapacağız inşallah. Kazanırsak Malatyalılar bayramda bunu hissedecekler. Şehrin tüm yerlerine bayram sofraları kuracağız. Herkesi birleştireceğiz. Bu şehrin morale ihtiyacı var. Konteyner kentin dışına çıkamayan kadınlarımız var. Onlara karşı büyük sorumluluğumuz var. Malatya'yı seviyoruz”

açıklamasında bulundu.