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Malatya’da uyuşturucu operasyonu 3 zanlı tutuklandı

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Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu 3 zanlı tutuklandı mask
Malatya’da uyuşturucu operasyonu 3 zanlı tutuklandı
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Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu 3 zanlı tutuklandı

Düzenlenen operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 12 parça halinde toplam 22,87 gram metamfetamin maddesi, 8 parça halinde toplam 87,17 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL para ele geçirilirken 10 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu 3 zanlı tutuklandı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G.G., A.K. ile E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Mar 2024 - 17:14 Malatya- Asayiş

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