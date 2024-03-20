20 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Leman Dursun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Kuşcu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Çatal’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sakine Atalmış’ın taziye adresi: Çağrı Mevlüt Salonu,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Nuri Fındık’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Ceddi’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır,
70 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Halil Özbey’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Fethiye Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mehmet Özacar’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.