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20 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

20 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Leman Dursun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Kuşcu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Çatal’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Yeşilyurt,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sakine Atalmış’ın taziye adresi: Çağrı Mevlüt Salonu,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Nuri Fındık’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Battalgazi,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Ceddi’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır,

70 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Halil Özbey’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

93 yaşında vefat eden ve Fethiye Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mehmet Özacar’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.”

 
 

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20 Mar 2024 - 17:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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