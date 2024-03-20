Ağbaba: Bu yolculuk yeni başladı ama beş yıl sürecek

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatyalıların isteğiyle bir yola çıktığını ifade ederek, “Malatyalılar bana ne görev verirse kapılarında kul olurum. Bu yolculuk yeni başladı ama beş yıl sürecek. Malatyalılarla birlikte Malatya’yı ayağa kaldıracağız” dedi.

Ağbaba, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdari Seçimleri kapsamında Ankara Milletvekili Murat Emir ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile birlikte Arguvan’da düzenlenen mitinge katıldı.

“SİZ OLDUKÇA CUMHURİYET HALK PARTİSİ VAR OLACAKTIR”

Mitingde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisini Arguvanlılara emanet ederek, “Arguvan denilince akla Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Arguvan, Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet Halk Partisi de Arguvan demektir. Siz oldukça Cumhuriyet Halk Partisi var olacaktır” ifadesini kullandı.

“MALATYA VE ARGUVAN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba ise “Bir yola çıktık. Bir yol için davet aldık, bu daveti Malatyalılar yaptı. Her siyasi görüşten insanlar, bir seçim önce farklı siyasi partilere oy veren insanlar, büyükşehirde Veli Ağbaba’yı görmek istediklerini söylediler. Malatyalılar bana ne görev verirse kapılarında kul olurum. Bu yolculuk yeni başladı ama beş yıl sürecek. Hep birlikte, Malatya ve Arguvan için her şeyi yapacağız” dedi.

“ARGUVAN’IN HER ZAMAN YANINDA OLDUM”

“Asla içinizde kin biriktirmeyin. Kimseye kin duymayın, nefret etmeyin” diyen Ağbaba, şunları söyledi:

“Birileri burada ilin milletvekilini yuhalatabilir ama siz asla ve asla kimseyi yuhalatmayın. Kimseye bir saygısızlık yapmayın. O yuhalatan milletvekili kim, 12 yıldan beri Arguvan’a hizmet eden, telefon açtıklarında her istediklerini yapan Veli Ağbaba. Kardeş belediye projesi yaptım, bu projeyle büyük belediyeleri bütçesi az belediyelerle kardeş yaptım. Şunu bilin ki; Türkiye’de gittiğiniz her belediyede, her yörede Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin eserleri var. Kardeş belediye projesi bu kardeşinize aittir. Arguvan’ın her zaman yanında oldum, mecliste sesi oldum, gittiğim her yerde Arguvan’ı ve kültürünü anlattım. Türkiye’nin en güzel türküleri Arguvan’dan çıkar, bu özelliğini de her yerde söyledim. Türkü Festivallerine ya sponsor oldum ya da sponsor buldum. Belediyelerimize destek oldum, bundan sonra da öyle olacak. Bir deprem yaşandı. Bunu siyaset ya da oy için yapmadım. Malatyalılar bunun kıymetini biliyor, her yerde ‘Veli Ağbaba’dan Allah razı olsun’ deniliyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren hemşerilerimin yanında oldum. Deprem sonrası merkezdeki vatandaşlarımız ilçelere gittiler. Arguvan’a gelen misafirlerimize de ne isteniyorsa gönderdim. Bugün dağıtılıyorsa helali hoş olsun.”

“HİÇ MERAK ETMEYİN İŞSİZLİĞİ VE YOKSULLUĞU ÇÖZECEĞİZ”

Malatya ve Arguvan’da yapacakları hizmetleri de anlatan Ağbaba,

“Kadın dinlenme merkezi yapacağız. Gençlik merkezi yapacağız. Arguvanlı gençlerin istihdam sorununu çözeceğiz. Bir uzun yola çıktık, yolumuza devam ediyoruz. Arguvan için Cumhuriyet Halk Partisi önemli. Arguvan’ı, Arguvanlıları çok seviyoruz. Hiç merak etmeyin işsizliği ve yoksulluğu çözeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin imkânı çok, sosyal yardımları üç kat artıracağız. Bir çocuğumuz yoksulluktan dolayı aç kalmayacak. Okula gidemiyorsa belediye ihtiyaçlarını karşılayacak. Bakıma muhtaç yaşlımıza destek olacağız. Göreve geldiğimizde Malatya Kart’ı hayata geçirip, içine para yükleyip emeklilerimize, engellilerimize ve geliri olmayan vatandaşlarımıza vereceğiz. Belediyeye işçi alırken bir ayrımcılık yapacağız. Evinde hiç çalışmayan, sigortalısı olmayan en yoksul ailenin çocuğunu alacağız”

dedi.

“MALATYA’DA BİR DESTAN YAZACAĞIZ REKOR KIRACAĞIZ”

Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Ankara’dan destek olmaya geldim ama gördüm ki Veli Ağbaba bu işi bitirmiş. Malatya büyükşehir ve Arguvan’ı alıyoruz. Bölünmek, dağılmak yok, altı oku nerede görürsen mührü basacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin savaş meydanlarında kurulduğunu kaydeden Milletvekili Emir, “Bu partide görev yapan herkes bir bayrağı taşıdığını bilecek. Bu bir bayrak yarışıdır. Bir bayrağı alırız bir sonraki arkadaşımıza veririz. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ersoy Başkana güveniyoruz, Arguvan’a daha büyük hizmetleri Veli Ağbaba ile birlikte yapacak. Ankara’da ve Türkiye’de en çok Malatya konuşuluyor. Malatya’da bir destan yazacağız, rekor kıracağız. Malatya ayağa kalkacak” diye konuştu.

“ARGUVAN’A YAPILAN HİZMETLERDE VELİ AĞBABA’NIN İMZASI VARDIR”

Arguvan denildiğinde akla sevgi, dostluk ve hoş görünün geldiğini dile getiren CHP Arguvan Belediye Başkan adayı Ersoy Eren, şunları söyledi:

“Arguvan’da son 10 yılda yapılan hizmetlerde Veli Ağbaba’nın imzası vardır. Bunlar maalesef bugün inkâr ediliyor. Festivallerde, kardeş belediye projelerinde, deprem olduğunda Veli Ağbaba vardı. Arguvanspor’a verdiği destekleri biliyoruz. Arguvanlılar vefalı ve vicdanlıdır. Arguvanlılar, yanında olanın yanında olacaktır.”

Eren, Arguvan’da adil bir seçim sürecinin yaşanmadığını ifade ederek, “Arguvanlılara kum, çimento ve mazot gönderiyorlar. Veli Ağbaba ve gelen diğer yardımlar depolardan çıkarıp dağıtıyorlar. Şimdiye kadar yapılmayan su ve kanalizasyon yapılıyor. Yıllardır yapmadıkları altyapıyı iki aydır yapıyorlar ama Arguvanlılar bu oyuna gelmez” dedi.

Kaynak: BÜLTEN