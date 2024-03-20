A Milli Kadın Futbol Takımı’nın programı belli oldu

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden kazanan ve B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşmişti. Millilerin maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, grubun ilk mücadelesinde 5 Nisan Cuma günü İsviçre'ye konuk olacak.
A Milliler iç saha karşılaşmalarında ise 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadyumu'nda, 31 Mayıs Cuma günü de Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynayacak. 12 Temmuz Cuma günü oynanması planlanan Türkiye - İsviçre mücadelesinin stadı ve tüm maçların saatleri daha sonra açıklanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın yer aldığı grubun maç programı şöyle:
5 Nisan Cuma
İsviçre - Türkiye
Macaristan - Azerbaycan
9 Nisan Salı
Türkiye- Macaristan (Pendik Stadyumu)
Azerbaycan - İsviçre
31 Mayıs Cuma
Türkiye - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)
İsviçre - Macaristan
4 Haziran Salı
Azerbaycan - Türkiye
Macaristan - İsviçre
12 Temmuz Cuma
Türkiye - İsviçre (Stadyum daha sonra açıklanacak)
Azerbaycan - Macaristan
16 Temmuz Salı
Macaristan - Türkiye
İsviçre - Azerbaycan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.