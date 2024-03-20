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A Milli Kadın Futbol Takımı’nın programı belli oldu

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A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki maç programı belli oldu. Milliler sahasındaki karşılaşmalarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın programı belli oldu mask
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UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden kazanan ve B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleşmişti. Millilerin maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlılar, grubun ilk mücadelesinde 5 Nisan Cuma günü İsviçre'ye konuk olacak.

A Milliler iç saha karşılaşmalarında ise 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadyumu'nda, 31 Mayıs Cuma günü de Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynayacak. 12 Temmuz Cuma günü oynanması planlanan Türkiye - İsviçre mücadelesinin stadı ve tüm maçların saatleri daha sonra açıklanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın yer aldığı grubun maç programı şöyle:

5 Nisan Cuma

İsviçre - Türkiye

Macaristan - Azerbaycan

9 Nisan Salı

Türkiye- Macaristan (Pendik Stadyumu)

Azerbaycan - İsviçre

31 Mayıs Cuma

Türkiye - Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı)

İsviçre - Macaristan

4 Haziran Salı

Azerbaycan - Türkiye

Macaristan - İsviçre

12 Temmuz Cuma

Türkiye - İsviçre (Stadyum daha sonra açıklanacak)

Azerbaycan - Macaristan

16 Temmuz Salı

Macaristan - Türkiye

İsviçre - Azerbaycan

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20 Mar 2024 - 16:57 - Spor

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