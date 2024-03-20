Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek.
Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligde milli araya girilmesiyle birlikte yeşil-mavililer, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayacak. Rizespor, milli arada farklı bir şehirde kampa girmeyecek. Yeşil-mavililer oynadıkları 30 maçın 12’sinde galibiyet alırken 12 mağlubiyet yaşadı. Geri kalan 6 maçta ise berabere kalarak 42 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.