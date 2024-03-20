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Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı yapacak

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Beşiktaş, milli maç arasında 23 Mart'ta Karadağ ekibi Buducnost, 28 Mart'ta da Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı yapacak mask
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Beşiktaş, milli maç arasında iki hazırlık maçı yapacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig’den Fatih Karagümrük ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlık maçında karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçlarının programı şöyle:

23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş - Buducnost

28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# beşiktaş, milli ara, fatih karagümrük, Trendyol Süper Lig’, Buducnost

20 Mar 2024 - 16:22 - Spor

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