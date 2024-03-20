İğne yaptırmak orucu bozar mı?

İğnenin Besin Değeri Olması: Eğer iğne, hastanın besin değeri taşıyan bir madde alması amacıyla yapılıyorsa, örneğin sıvı bir besin takviyesi veya ilaç alınması için yapılan bir iğne, bu durumda orucu bozar.

İğnenin İçeriği: İğne, hastanın aç veya susuz kalmasını önlemek için sıvı içeriği olan bir ilaç veya serumu içeriyorsa, orucu bozar. Ancak sadece serum veya ilaç değil, besin değeri taşıyan bir madde içermeyen iğneler orucu bozmaz.

Acil Durumlar ve Tedavi: Acil bir tıbbi durum veya tedavi gerektiren bir durum söz konusuysa ve iğne yapılması gerekiyorsa, oruç tutan kişinin sağlığı önceliklidir. Bu gibi durumlarda, tıbbi ihtiyaçlar orucu bozmaz ve kişi orucunu tutmaya devam eder.

Bu nedenle, oruç tutan bir kişinin tıbbi bir iğne yaptırması gerektiğinde, iğnenin içeriği ve amacı göz önünde bulundurularak bir din alimi veya sağlık uzmanından danışma almak önemlidir. Din alimleri veya dini otoriteler, özellikle tıbbi meselelerde dini hükümleri yorumlama konusunda rehberlik edebilirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, tıbbi iğne yaptırmak orucu bozmaz. Ancak, iğnenin içeriği ve amacı önemlidir. Eğer iğne, hastanın aç veya susuz kalmasını önlemek için sıvı içeriği olan bir ilaç veya serum içeriyorsa, bu durumda oruç bozulur. Ancak sadece serum veya ilaç değil, besin değeri taşımayan bir iğne (örneğin, vitamin takviyesi veya tedavi amaçlı bir ilaç) orucu bozmaz. Acil durumlar ve tedavilerde de sağlık önceliklidir ve oruç tutan kişinin sağlığını tehlikeye atacak bir durumda oruç tutmaması gerekir.

Kaynak: Haber Merkezi