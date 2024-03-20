Malatya’da eğitim tarihi ele alındı

Malatya’da 1883 ve 1884 yıllarına ait 11 medresenin olduğunu belirten Tarihçi-Yazar Orhan Tuğrulca, bu dönemde kayıtlara göre orta öğretim ve kısmen yükseköğretime tekabül eden 303 öğrencinin olduğunu kaydetti. Tuğrulca, “Mevcut nüfus, okul ve öğrenci sayısı gibi kısıtlı veriler üzerinden bir okuma yaptığımızda Gayrimüslimlerde okullaşma oranı yüzde 27,7 olarak karşımıza çıkarken Müslümanların okullaşma oranı yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“MALATYA MERKEZDE 4 MEDRESENİN FAALİYETTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Cumhuriyet öncesi dönemde eğitim faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan Tuğrulca, “1516 yılında Malatya’nın Osmanlı hâkimiyetine girdikten kısa bir süre sonra yani 1530-1560 döneme ait bazı veriler var. Söz konusu bu verilerde Malatya merkezde 4 medresenin faaliyette olduğunu görüyoruz. Ortaöğretim kısmen yükseköğretime tekabül eden bu medreselerde tam olarak kaç öğrencinin eğitim gördüğünü bilmiyoruz. Bir müderrise düşen en fazla 15-20 öğrenci üzerinden bir tahmin yürütülebilmektedir. Aynı değerlendirmeyi ilköğrenim çağındaki çocuklar içinde yapmak mümkündür. Cami ve mescit çevresinde yapılan bu eğitimin mevcut öğrenci sayısını bilmediğimiz gibi eğitim çağına gelmiş çağ nüfus hakkında da bilgi sahibi değiliz. Örneğin söz konusu tarihlerde 29 mahallede ve her bir mahalle veya mescitte en fazla 30 öğrenci üzerinden ancak bir sayı elde etme imkânı olsa bile çağ nüfusunun hangi oranda eğitime erişim sağladığı konusunda veri elde edemiyoruz” şeklinde konuştu.

“MÜSLÜMANLARIN OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 6,6”

Malatya’da 1883 ve 1884 yıllarına ait 11 medresenin olduğunu söyleyen Tuğrulca, “Bu dönemde artık öğrenci sayısını görüyoruz. Medreseler yani orta öğretim ve kısmen yükseköğretime tekabül eden 303 öğrencinin olduğuna kayıtlarda ulaşıyoruz. Mevcut nüfus, okul ve öğrenci sayısı gibi kısıtlı veriler üzerinden bir okuma yaptığımızda Gayrimüslimlerde okullaşma oranı yüzde 27,7 olarak karşımıza çıkarken Müslümanların okullaşma oranı yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

“OSMANLI GENELİNDE BU ORAN YÜZDE 8,3”

1900’lü yıllara kadar modern anlamda bir istatistik oluşturulmadığına dikkat çeken Tuğrulca şu ifadelere yer verdi:

“İlk detaylı istatistik olarak kayda geçen 1914 yılı eğitim istatistikleri ile Cumhuriyetin devraldığı eğitim durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Söz konusu bu istatistiklerde Malatya’da çağ nüfusun ancak yüzde 5,4 ü okula gidebiliyorken Osmanlı genelinde bu oran yüzde 8,3 olarak geçekleşiyor”

Eğitim ile savaşın kaybedilmesi arasındaki ilişkiye de örnek veren Tuğrulca, Cihan Harbi başladığında 2 milyon 850 bin civarında askerin silahaltına alındığını bunlardan yaklaşık 300 bin kadarının esir ya da firar ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı