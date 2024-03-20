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"Şehrimiz için emek veren herkes bizim için kıymetli"

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Güne Sebze-Meyve Hali ziyareti ile başlayan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, “Sabahın ilk ışıkları ile güne başlayan, Malatya’mızın bereketli yüzü hal esnafımızla bir aradaydık. Şehrimiz için çalışan, üreten herkese bereketli bir gün, bol kazançlar diliyorum” dedi.

Şehrimiz için emek veren herkes bizim için kıymetli mask
Şehrimiz için emek veren herkes bizim için kıymetli
Şehrimiz için emek veren herkes bizim için kıymetli
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Güne Sebze-Meyve Hali ziyareti ile başlayan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, “Sabahın ilk ışıkları ile güne başlayan, Malatya’mızın bereketli yüzü hal esnafımızla bir aradaydık. Şehrimiz için çalışan, üreten herkese bereketli bir gün, bol kazançlar diliyorum” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezilerine ara vermeden devam ediyor.

“ŞEHRİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in bir sonraki durağı ise Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu. Burada çalışanları ziyaret eden Sami Er, “Bugün, Malatya Büyükşehir Belediyemizin emektar personelini ziyaret ettim. Şehrimiz için emek veren, çaba sarf eden herkes bizim için kıymetli. 31 Mart’ta zaferimizi ilan ettikten sonra hep birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından STK ziyaretlerini de sürdüren Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, Şeker-İş Sendikası, Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Demiryolu-İş Sendikası’nı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Er, ziyaretlerde yaptığı konuşmada göreve geldiklerinde yapacakları projeleri anlatarak fikir alışverişinde bulunurken, Malatya’yı el birliği ile yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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20 Mar 2024 - 15:31 Malatya- Siyaset

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