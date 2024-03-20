MEAH’tan bir ilk daha Yaşam Polikliniği hizmete açıldı

Türkiye’de her yıl 18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılar Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (MEAH) bir ilk gerçekleştirilerek, 80 yaş ve üzerindeki hastalara Yaşam Birimi oluşturuldu.

Poliklinik olarak hizmet verecek bu birimin tanıtımını bir stant kurarak yapan poliklinik sorumluları, hastaneye gelen tüm yaşlı hastalara broşür vererek, poliklinik hakkında onları bilgilendirdiler.

Poliklinikle ilgili bir açıklama yapan Uzman Doktor Emirhan Çakar, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasının Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlandığını dile getirdi.

“SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ”

“Bu amaçla hastanemiz girişinde yaşlıları bilgilendirmek amacıyla kurmuş olduğumuz standımızın açılış ve tanıtımımın yapmak için buradayız” diyen Dr. Çakar,

“Sağlıklı yaş alma Merkezi, kısa adıyla Yaşam Birimi 80 yaş ve üzeri hasta veya sağlıklı bireyleri takip ve tedavi etmek amacıyla kurulmuş bir birim. Şu an Malatya’da bilinirliliği biraz az. Çok fazla kişi bilmiyor. Yaşlılarımızın daha sağlıklı, daha kolay sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için kurulmuş bir birim. Şu anda sadece 80 yaş ve üzeri yaşlılarımız için hizmet veriyoruz. İlerleyen dönemde yaş sınırını 65 yaşa düşüreceğiz. Malatya’daki yaşlı bireylerimizin rahatlıkla randevulu veya randevusuz gelip hizmet alabileceği bir birim. Ayrıca ihtiyaç halinde evlere de gidiyoruz. Sağlık hizmeti veriyoruz”

diye konuştu.

“TÜEKİYE’YE YAYGINLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR”

8 aydır hizmet verdiklerini söyleyen Dr. Çakar, şunları kaydetti:

“Depremin de etkisinden dolayı Malatya’da bu birim çok fazla bilinmiyor. Yaşlılarımızın bu birimden haberdar olmalarının ve daha verimli bir şekilde hizmet almalarını ümit ediyoruz. Polikliniğimize gelen hastalarımızın kan tahlillerini, genel muayenelerini yapıyoruz. Daha önceden tedavi aldıkları birime yönlendiriyoruz, ya da randevuları yoksa onların randevularını alıyoruz. Veya geldikleri zaman şikâyetleri üzerine ilgili birimlere gönderiyoruz. Bu konuda genelge yaklaşık bir yıl önce yayınlandı. Biz de 8 aydır burada hizmet veriyoruz. Malatya’da kurulan bu poliklinik birkaç pilot ile kuruldu. 2024 yılı sonuna kadar da bütün Türkiye’de yaygınlaştırılması planlanıyor. Malatya da bu uygulamanın yapıldığı ilk illerden berhanesidir. Vatandaşlarımızdan da yaşlılarımıza verilen kıymeti sadece bir hafta içinde değil, her zaman göstermelerini arzu ediyoruz. Hastanemizin alt katında ise Yaşam Polikliniği adı altında bu birimimiz hizmet veriyor.”

Evde Sağlık Sorumlusu Meral Çakır ise, 80 yaş ve üzeri olan hastaların 4445634 arayıp, dahili 2147 numaradan aradıkları polikliniğe başvurabileceklerini söyledi.

“HASTALARIMIZA YARDIMCI OLUYORUZ”

Hastaneye gelemeyen hastaların evlerine gittiklerini ifade eden Çakır,

“Polikliniğimizde Yaşlı Bakım teknikerimiz, sekreterimiz gerontoluğumuz var. Hastalarımız randevu alamasalar dahi bu polikliniğimizden sekreter arkadaşlar tarafından randevu oluşturuluyor, daha sonra hastalarımız aranıyor ve polikliniğimize gelip, hizmet alabiliyorlar. Ayrıca hastalarımız için diğer polikliniklerden de randevu oluşturabiliyoruz. Bu yönden hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Yakını olmayan hastalarımız da yarımcı oluyoruz. Onlara refakat ederek hangi branşta muayene olacaksa o hastamızla gidip işlemlerinin yapılmasına yardımcı oluyoruz. Hastaneye gelemeyen hastalarımız için de evlere gidiyoruz. Hastayı görüyoruz, hastanın ihtiyacı neyse ona göre hizmet veriyoruz. Bir sonraki ay için tekrar ziyaret oluşturuyoruz. Tekrar gidip yerinde hastalarımıza bakıyoruz, hastaneyle ilgili bir durumları varsa yine yardımcı oluyoruz”

ifadelerini kullandı.