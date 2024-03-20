Meteorolojiden Malatya’ya uyarı geldi “Tedbirli olunmalı”

Malatya’da kuvvetli yağış beklendiği bildirilirken Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşların tedbirli olması ve önlem alması konusunda uyarılarda bulundu. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

“MALATYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR”

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yayımladığı raporda kuvvetli yağışın beklendiği bölgeyi ve zamanı şu şekilde belirtti:

“Beklenen Hadise: Kuvvetli yağış. Yağışların, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin edilmektedir.

Beklendiği yer: Malatya (Doğanşehir, Doğanyol, Pütürge, Arapgir, Arguvan ve Hekimhan),

Başlama zamanı 21 Mart 2024 06.00,

Bitiş zamanı: 22 Mart 2024 00.00,

Oluşması muhtemel riskler: Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Alınabilir Önlemler: Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”