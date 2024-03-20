Geçit: Keyfimiz için değil Yeşilyurt’umuz için çalışacağız

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen esnaf gezileri ve mahalle toplantılarıyla vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret eden Prof. Dr. Geçit, esnafların taleplerini yerinde dinledi. Esnaf gezisinin ardından Cafana Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Geçit, burada vatandaşlarla sohbet etti ve 31 Mart seçimlerinin ardından mahallenin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

“İNŞALLAH 2 YILDA MALATYA’YI AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

6 Şubat depreminde büyük zarar gören Malatya’nın ilk olarak yeniden ayağa kaldırılmaya ihtiyacının olduğunu ve ayağa kaldıracak ekibin de şu anki aday ekibi olduğunu vurgulayan Geçit,

“Gerek Sami Er, gerek Bayram Taşkın, gerekse İlhan Geçit sadece ve sadece Malatya’yı ayağa kaldırmak için geliyoruz. Kavga eden değil hizmet eden ekip olacağız. Şahsi hırslarımızı, bencilliklerimizi belediye hizmetlerinin önüne koymayacağız. Kamusal yararın önüne koymayacağız. Devlet terbiyesi, adabı ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Biz, keyfimiz için değil, Malatya’mız için Yeşilyurt’umuz için çalışacağız. Özümüzde sözümüzde hizmet olacak. Malatya’mız bundan çok çekti ve şahsi kaprislerden yoruldu. Bu dönemi o yüzden iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah 2 yılda Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Birilerinin zannettiği gibi bu şehri ayağa kaldırmak öyle kolay değil. Biz zora talibiz. Malatya’mızın 50 yılını ya da 100 yılını inşa edeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte laf değil iş üreteceğiz. Kentimizi özüne döndüreceğiz. Malatyalı hemşehrilerime altını çizerek söylüyorum, bu ekibe güvenin ve destekleyin”

ifadelerini kullandı.

“MAKAMIN DEĞİL HALKIN ADAMI HALKIN BAŞKANI OLACAĞIM”

‘Makamın değil, halkın adamı olmak için varız’ mottosuyla Yeşilyurt’u yöneteceklerini vurgulayan Geçit,

“Malatya’mızın asıl sahibi olan hemşehrilerimizden asla kopmayacağız. Vatandaşımız anlatacak, biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek, biz yapacağız. Halkımızla, vatandaşlarımızla birlikte yol yürüyeceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum; vatandaşlarımızda uygun görürse makamın değil, halkın adamı halkın başkanı olacağım. Bizlere gönüllerini açan herkese teşekkür ediyoruz”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN