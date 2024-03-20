“Yarınlara dair umutlarımızı kaybetmeyeceğiz”

Programlarda ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci üzerinden yaklaşık 14 ay geçen 6 Şubat depremlerinin kent merkezinde büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade ederek yaraların hızlı bir şekilde sarılmaya başlanıldığını kaydetti.

“BU ŞEHRE DAİR HAYALLERİMİZİ ASLA YİTİRMEYECEĞİZ”

6 Şubat depremlerinin yıkıcı boyutuna dikkat çeken AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise

“Bu büyük enkazı devlet millet el ele vererek ancak ayağa kaldırabiliriz. Bütün sistem ve şikâyetlerin başımız üstünde yeri var ancak bu şehri ayağa kaldırmamız lazım. Dile kolay bin 300 dolayında can kaybı ile binlerce iş yeri ile yıkılmış. Zor bir travma ancak yarınlara dair umutlarımızı kayıp etmeyeceğiz bu şehre dair hayallerimizi asla yitirmeyeceğiz”

dedi.

“KALICI KONUTLAR VE ÇARŞI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR”

Muhalefetin depremin acıları üzerinde rant devşirme peşinde olduğunu kaydeden Taşkın şu ifadelere yer verdi:

“Depremlerde Hükümet nerede diyenlere cevap vermek istiyoruz. 11 ili etkileyen bir depremden söz ediyoruz. Depremlerin hemen ardından devletimiz tüm unsurları ile sahaya inerek gereğini yapmıştır. Kısa sürede 90 bin çadır kurularak günlük 400 bin insanımıza aş sağlanmıştır. Malatya’da bütün sivil inisiyatifin kurduğu çadır sayısı 2 bin iken hükümetin kurduğu çadır ise 90 bin. Birkaç ay içerisinde 26 bin konutun temeli atıldı tamamlanan konutlar peyderpey hak sahiplerine teslim edildi, ediliyor. Çarşı çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. İnşallah devlet millet el ele depremin yıktığı Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

Kaynak: BÜLTEN