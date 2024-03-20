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Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! mask
Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!
Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Aşağıkoçlu, Şuayipşehri, Tanınmış, Gökçe, Aşağıkesmekaya, Doğukesmekaya, Koyunluca, Göktaş, Yukarıkesmekaya, Başak, Sade, Ekinyazı bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Acıkuyu, Aslanlı, Aşağıderen, Zenginova, Kepezli, Keçili, Yazlıca, Güneren, Düzce, Alıncık, Gülveren, Arıcan, Şahinsoylu, Kayalık, Şefkat, Kelebek, Tuzluca, Yukarı Çukurca, Çukurca, Akdiken, Çömlekçi, Menzil, Aksahrınç, Mavitaş, Cevher, Büyüktaş, Ayyıldız, Adnan Menderes, Osmanlı, Zorlu, Öncül, Aydüştü, Soylu, Çaltılı, Bilgili, Gögeç, Taylıca, Meydankapı, Altılı, Aslankuyusu, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Emekli, Kütüklü, Birelismet, Kayaca, 15 Temmuz, Algılı, Aralı, Şuayipşehri, Karataş, Bellitaş, Büyüktürbe, Koyunluca, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Kuyukent bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Meydan, Mezra, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca, Karaca, Çatak, Tatarhüyük, Eskin bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ceylanpınar, Yukarıesence, Aktepe, Yoncalı, Avcılı, Aşağıdurmuş, Altınköy, Muratlı, Işıklar, Aydoğdu, Yeşiltepe, Yeniköy, Saraççeşme, Tekinler, Yukarıkarataş, Akbulut, Aşağıkarataş, Ensar, Turgut Özal, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Adnan Menderes, 15 Temmuz, Ulucami, Ensar, Seydo Atilla, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Damlacık, Aşağıdoruklu, Gültepe, Yukarıdoruklu, Aydın, Aydoğdu, Yüksektepe bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak, Uğurlu bölgelerine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Durak, Argıl bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Küçüksenemağara, Dikme, Ahmet Yesevi, Devteyşti, Uluhan, Süleymaniye bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Ünlü, Meydankapı, Uluağaç, Balkır, Çolpan, Bellitaş, Avlak, Çepkenli, Öztaş, Oğulcuk, Göktaş, Duran, Tekdal, Zeytindalı, Yaygılı, Gazlıkuyu, Çiftçiler, Şeyh Hayati Harrani, Hz. Yakup, Hazreti İmambakır, Tantana, Selahaddin Eyyubi, İbni Teymiye, Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Bükdere, İmambakır (Merkez), Buldum bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Olukyanı, Payamlı, Yaykılıç, Göldere, Tekyamaç, Dolunay, Güzelyurt, Doğukent, Narlıkuyu, Çankaya, Akbayır, Ali Baba bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Taşağıl, Azıklı, Kalemli, Benek, Üstüntaş, Güvenli, Gözelek, Hayriye, Fırat, Ofis, Hacı Ömer, Bahçelievler, Dicle, Hayriye, Bağlar, Fırat, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar bölgelerine,

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Eğriçay, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Bardakçı, Keçikıran, Gerçek bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Aşağıoylum bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Kınalıtepe, Kırkgöz, Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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20 Mar 2024 - 13:40 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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