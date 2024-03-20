Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Aşağıkoçlu, Şuayipşehri, Tanınmış, Gökçe, Aşağıkesmekaya, Doğukesmekaya, Koyunluca, Göktaş, Yukarıkesmekaya, Başak, Sade, Ekinyazı bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Acıkuyu, Aslanlı, Aşağıderen, Zenginova, Kepezli, Keçili, Yazlıca, Güneren, Düzce, Alıncık, Gülveren, Arıcan, Şahinsoylu, Kayalık, Şefkat, Kelebek, Tuzluca, Yukarı Çukurca, Çukurca, Akdiken, Çömlekçi, Menzil, Aksahrınç, Mavitaş, Cevher, Büyüktaş, Ayyıldız, Adnan Menderes, Osmanlı, Zorlu, Öncül, Aydüştü, Soylu, Çaltılı, Bilgili, Gögeç, Taylıca, Meydankapı, Altılı, Aslankuyusu, Yenidoğan, Küçük Ekinli, Emekli, Kütüklü, Birelismet, Kayaca, 15 Temmuz, Algılı, Aralı, Şuayipşehri, Karataş, Bellitaş, Büyüktürbe, Koyunluca, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Kuyukent bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Meydan, Mezra, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca, Karaca, Çatak, Tatarhüyük, Eskin bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ceylanpınar, Yukarıesence, Aktepe, Yoncalı, Avcılı, Aşağıdurmuş, Altınköy, Muratlı, Işıklar, Aydoğdu, Yeşiltepe, Yeniköy, Saraççeşme, Tekinler, Yukarıkarataş, Akbulut, Aşağıkarataş, Ensar, Turgut Özal, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Adnan Menderes, 15 Temmuz, Ulucami, Ensar, Seydo Atilla, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Damlacık, Aşağıdoruklu, Gültepe, Yukarıdoruklu, Aydın, Aydoğdu, Yüksektepe bölgelerine,
Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak, Uğurlu bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Durak, Argıl bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Küçüksenemağara, Dikme, Ahmet Yesevi, Devteyşti, Uluhan, Süleymaniye bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Ünlü, Meydankapı, Uluağaç, Balkır, Çolpan, Bellitaş, Avlak, Çepkenli, Öztaş, Oğulcuk, Göktaş, Duran, Tekdal, Zeytindalı, Yaygılı, Gazlıkuyu, Çiftçiler, Şeyh Hayati Harrani, Hz. Yakup, Hazreti İmambakır, Tantana, Selahaddin Eyyubi, İbni Teymiye, Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Bükdere, İmambakır (Merkez), Buldum bölgelerine,
Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Olukyanı, Payamlı, Yaykılıç, Göldere, Tekyamaç, Dolunay, Güzelyurt, Doğukent, Narlıkuyu, Çankaya, Akbayır, Ali Baba bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Taşağıl, Azıklı, Kalemli, Benek, Üstüntaş, Güvenli, Gözelek, Hayriye, Fırat, Ofis, Hacı Ömer, Bahçelievler, Dicle, Hayriye, Bağlar, Fırat, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Eğriçay, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Bardakçı, Keçikıran, Gerçek bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Aşağıoylum bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Kınalıtepe, Kırkgöz, Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.