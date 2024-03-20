Sivas dikkat! Merkez Kangal Yıldızeli ve Şarkışla etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gazi Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı İmamındamı, Hüyüklüyurt, Yancılar, Tahtalı, Cat, Delioğlanderesi, Havuz, Mısırören, Humarlı, Kuruayşe, Kuşkayası, Kargakalesi, Akpınar, Çalözü, Beyyurdu, Çayırova, Akdere, Doymuş, Çamurlu, Tilkihöyük, Sutaşı, Yükarıhöyük, Aşağıhöyük, Yarhisar, Çipil, İlyasınağalı, Nadirinağalı, Çiftlikören, Ulaş Köyleri- Kurtoğlu, Çevirme, Sulak Mez., Konak Mezrası bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Altınoluk Koy, Banaz Koy, Cırcır Koy, Aslandogmus Koy, Yakup Koy, Danısment Koy, Esencay Koy, Doganlı Koy, Geynık Koy, Yldzl Banaz Koy Mev. Bılgın Celık, Cırcır Koy Mevkı Gsm Op, Yakupkoy Koy Mevkı Veysı Mermer, Turksat Uydu Hab.Esencay, Tramertas Mermer, Kpt Maden Tıc.San. A.S. Tr, Aslandogmus Koy Kaptanlar Mermer Ocagı, Kammer Maden, Doganlı Koy Sılkar Madencılık Mermer Ocagı, Turkcell-Akyurt bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi Ve Özel Tr Aboneler bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Sivas, Şarkışla, Maksutlu Köyü, Merkez Hüyük Köyü, Döllük Köyü, Özel Tr Abonelikleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.