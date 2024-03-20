Malatya Valiliğinden açıklama geldi İstismar olayının şüphelisi tutuklandı

Malatya’da bir konteyner kentte meydana gelen ve BUSABAH Medya’nın gündeme getirdiği konteyner kentteki çocuk istismarı iddialarına yönelik valilik tarafından açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahsın yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Malatya Valiliği, “Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanmıştır” ibarelerine yer verirken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZANLI İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

“Basın ve Sosyal Medyada yer alan ve içeriğinde ‘Malatya'da depremzede ailelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğu, ekmek almaya giderken cinsel istismara maruz kaldığı, çocuğun yoğun bakımda olduğu’ ibaresi bulunan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklamada bulunma gereği duyulmuştur” diye başlayan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“18 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ‘Kayıp Şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı’ konulu olayda mağdur konumunda bulunan yaşı küçük şahsın kaybolması üzerine 18 Mart 2024 günü saat 15.49 sıralarında müracaatı alınmış, ilgili müracaat sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda yaşı küçük şahıs 18 Mart 2024 günü saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış ve 19 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Basın ve Sosyal Medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük şahsın sağlık durumunda herhangi bir olumsuz durum yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki; Yürütülen bu soruşturma da herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur”

BUSABAH GÜNDEME GETİRDİ

BUSABAH Medya’nın “Malatya’da konteyner kentte kan donduran iddia” adlı haberinin linki :

https://www.busabahmalatya.com/video/19619511/malatyada-konteyner-kentte-kan-donduran-iddia