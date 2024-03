“Vatandaşımızın hakkını arayacağımıza söz veriyorum”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım Karakavak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Meclis Üyesi Adayı Emin Ayten’in organize ettiği Karakavak Mahalle toplantısı öncesi mahalle sakinleri 2 belediye başkan adayı Bilal Yıldırım ve Murat Aslan'ı büyük bir kalabalık meşaleler yakarak karşıladı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, bundan yaklaşık 13 ay önce bu bölge Malatya'nın ve Yeşilyurt'un en kıymetli, yatırım için en öncelikli ve en gözde yerleşim yerlerinden birisi olduğunu hatırlattı.

“KİMSE NEDEN OLANLARDAN HESAP SORMUYOR”

Aslan, “Maalesef 6 Şubat depremi sonrası yanlış imar, yanlış kat yükseklikleri ve yanlış inşaat imalatları yüzünden Yeşilyurt ve Karakavak bölgesi şimdi Afganistan’ın, Pakistan’ın hatta katil İsrail’in vurduğu Filistin şehirlerinden farksız enkaz yığınına dönüşmüş hayalet bir şehir görünümünde. Ama ne gariptir ki kimse bu şehrin enkaza dönüşmesine neden olanlardan hesap sormuyor” dedi.

“HER BİR VATANDAŞIMIZIN HAKKINI ARAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM”

Sadece bol kazanç uğruna verilen imar yoğunlukları, tarım arazilerinin imara açılması ve haddinden fazla kat yüksekliği verilmesine sebep olanlardan hesap sorulmamasına ve yıkımın esas sorumlularının hiç doğru dürüst hesap vermemesini anlayamadığını ifade eden Aslan, göreve geldikleri takdirde başta Yeşilyurt Belediyesi çalışanları ve yetkilileri olmak üzere konunun tüm muhataplarından yüce Türk Milleti ve Adaleti önünde hesap soracaklarını ve adli işlem başlatacaklarının altını çizdi.

Evleri ve iş yerleri hatalı imalat yapılarak yıkılan veya hasar gören her bir hak sahibi vatandaşın hakkını koruyacağının sözünü veren Murat Aslan, asla kimsenin yaptığı haksızlık kimseye kar kalmayacağını belirtti. Her vatandaşın hakkını arayacağını dile getiren Aslan, “Herkes hukuk önünde sorumluluklarının hesabını vermelidir. Bizde Belediye olarak teknik personelimiz ve Belediyemizin hukukçuları ile birlikte her bir vatandaşımızın sonuna kadar hakkını arayacağımıza söz veriyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN